Alex Alves analisa tabela do Tigre pelo Paulistão

O São Bernardo FC se prepara para o início das competições oficiais de 2025, e entre treinos de pré-temporada, o elenco já faz projeções em relação à tabela e aos adversários do Campeonato Paulista.

De acordo com o experiente goleiro Alex Alves, o torneio estadual é difícil como um todo, mas ele espera um início de tabela ainda mais desafiador diante da estreia em um clássico regional contra o Água Santa. “Não tem jogo fácil. Analisamos a camisa, já que a montagem dos elencos ainda está sendo feita. Acreditamos em mudanças no RB Bragantino (segunda rodada) e Mirassol (terceira). É um campeonato de tiro curto, então temos de nos preparar bem”, diz o jogador.

Para garantir uma preparação ainda mais efetiva, o elenco do São Bernardo realizará quatro jogos-treinos até o início do Paulista. O primeiro deles acontece neste sábado (14), no Centro de Treinamento de Atibaia, contra o São José. Segundo o clube, os demais compromissos ainda não têm datas confirmadas por detalhes das comissões técnicas.

São mais de dois meses sem entrar em campo de forma oficial para alguns dos jogadores do Tigre, já que a equipe finalizou a participação na Série C no início de outubro. Por isso, o retorno aos treinamentos intensivos deve ser feito gradualmente, para evitar desgaste e lesões.

“Entendemos que é uma base importante, que nos dá sustentação para o ano. O time está entendendo bem isso, e todos dão o seu melhor, colocando em prática o que o treinador Catalá nos passa, com mudanças que ele pretende para o decorrer do ano”, completa Alex Alves.

No Estadual, o Aurinegro busca melhorar a campanha deste ano, quando se despediu ainda na primeira fase da competição. O melhor resultado do São Bernardo no torneio ocorreu em 2023, com a segunda melhor campanha da fase de grupos e uma eliminação nas quartas de final, para o Palmeiras, campeão da edição.