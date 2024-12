Taís Araújo vai com a filha na pré-estréia de O Auto da Compadecida 2 no Rio de Janeiro

Que momento! Taís Araújo esteve com a filha, Maria Antônia, de 9 anos de idade, na pré-estreia de O Auto da Compadecida 2, no Rio de Janeiro, que rolou na última quinta-feira, dia 12. A pequena é fruto do casamento da atriz, que vive a Compadecida no filme, com Lázaro Ramos.

Taís também não perdeu a chance de posar com os atores Selton Mello, que vive Chicó, e Matheus Nachtergaele, João Grilo.

Outros atores do elenco também marcaram presença, como Fabiula Nascimento, Enrique Diaz, Luis Miranda e Eduardo Sterblitch.