Viih Tube mostra look para visitar Ravi no hospital e compartilha novas fotos do bebê

Viih Tube usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 13, para compartilhar que estava indo visitar Ravi no hospital. Como a influenciadora e o marido, Eliezer, também são pais de Lua, de um ano de idade, os dois têm revezado para conseguir dar atenção aos dois filhos.

Nos Stories, Viih compartilhou o look que estava usando e escreveu:

Bora trocar o turno com o papai e ir ver meu pequeno.

Já no Feed, a mamãe aproveitou para compartilhar alguns cliques de Ravi que ainda não havia postado. As imagens foram feitas ainda no parto do pequeno, no dia 11 de novembro.

Vale lembrar que Ravi foi internado no dia 24 de novembro. Segundo Eliezer, ele foi diagnosticado com uma inflamação e sofreu uma hemorragia. Os médicos ainda não fecharam o diagnóstico e, apesar de estar melhorando, o bebê não tem previsão de alta.