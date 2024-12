Santo André entrega novo Centro de Fortalecimento da Pessoa Idosa

Santo André acaba de ganhar equipamento com foco na saúde e no bem-estar das pessoas com mais de 60 anos que vivem na cidade. O prefeito Paulo Serra inaugurou nesta sexta-feira (13) o Centro de Fortalecimento da Pessoa Idosa, que vai funcionar em espaço compartilhado com a Clínica da Família Capuava, na Rua Irlanda, 700, no Parque Novo Oratório.





O equipamento é uma grande academia, com aparelhos novos, modernos e específicos para promover a qualidade de vida e o bem-estar da população idosa, como esteiras, bicicletas ergométricas, halteres, bolas, entre outros. A parte coberta conta com 134 metros quadrados, mas muitas atividades serão realizadas ao ar livre, em pátio localizado ao lado do equipamento.





“Esse é mais um equipamento entregue nos moldes do programa Qualisaúde, que implementamos em 2017 e já contemplou 59 unidades com reforma completa. Um espaço bonito e muito importante para o pessoal da terceira idade e que fará a diferença para os nossos munícipes, além de mostrar para o Brasil como Santo André cuida das suas pessoas e como evoluiu na saúde”, comentou o prefeito Paulo Serra.





O Centro de Fortalecimento da Pessoa Idosa destina-se a pacientes com mais de 60 anos, que apresentam perda de mobilidade; com pouca consciência corporal; em uso de dispositivo auxiliar de marcha; que apresenta déficit de equilíbrio ou coordenação; redução de força muscular e dificuldade de deambulação ou sequela de alguma comorbidade.





No equipamento serão oferecidos fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento, ganho de consciência corporal, aumento da funcionalidade, qualidade de vida, analgesia e promoção da atividade física. O local contará com profissionais de educação física, fisioterapeutas, apoio de geriatras, entre outros.





“Esse é um equipamento que atua, sobretudo, na prevenção de doenças. Atuando no fortalecimento dos idosos a gente diminuiu a dependência de médicos e medicamentos, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os moradores de Santo André que estão na Terceira Idade”, destacou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.





O acesso ao Centro de Fortalecimento é por meio das unidades básicas de saúde e da equipe multi que faz uma avaliação de cada caso e encaminha os pacientes de acordo com a necessidade. O equipamento vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h.