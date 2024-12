Zoe, filha de Sabrina Sato, usa vestido desenhado por ela mesma em aniversário

Nasce uma estilista na família Sato? Na última terça-feira, dia 10, a pequena Zoe celebrou seus seis aninhos de idade em uma festa em São Paulo, com o tema A Fantástica Fábrica de Chocolates. A filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, apareceu usando um vestido azul-claro, com mangas e saia volumosas, e um coração de chocolate no meio para dar o toque especial.

Na última quinta-feira, dia 12, a apresentadora contou que a pequena vestia um modelito desenhado por ela mesma. Em novembro, Sato já havia compartilhado que a filha estava fazendo desenhos do vestido que iria usar em sua festa. Que pequena criativa, não é?!

Através dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Sabrina contou que para conseguir tornar a peça uma realidade, contou com a ajuda de uma marca que faz roupinhas infantis:

Vestido lindo que a Zozo desenhou e a Le Infance realizou com todo o amor.