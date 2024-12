PM comemora 68 anos do 10º Batalhão de Caçadores

Os 68 anos de história do 10º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, de Santo André, foi comemorado no dia 12, com a presença de autoridades e homenagens e a pessoas que contribuíram para a história da corporação.

A trajetória do 10º Batalhão de Caçadores é marcada por uma série de transformações ao longo

dos anos. Desde sua fundação, a unidade passou por várias denominações. Entre os momentos mais significativos, destaca-se a criação da 3ª Companhia do Corpo de Guarda Cívica, em 1901, que deu início à sua longa história. Em 1956, o batalhão recebeu o nome que conserva até hoje, consolidando-se como uma das unidades mais importantes para o Estado.



Na solenidade, o tenente-coronel PM Anderson Barbosa Casado, comandante do 10º Batalhão de Caçadores e o coronel PM Carlos Alberto Rodrigues Sanches Junior, comandante do policiamento de Área Metropolitana - 6, leram o noletim comemorativo, destacando a atuação do batalhão na proteção da população do Grande ABC.



Para celebrar esta importante data, o 10º Batalhão de Caçadores prestou homenagens a personalidades civis e militares entregando-lhes a Medalha Cinquentenária, uma distinção especial, às pessoas que desempenharam papel crucial na elevação do nome do batalhão e na construção de um ambiente mais seguro para a sociedade paulista.

Entre os que foram homenageados estavam os tenentes Crisóstomo e Edmilson, que, em 1996, prenderam o assassino do coronel Alberto Bertholazzi, que hoje dá nome ao batalhão.