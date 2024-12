Catamarã com 50 ocupantes naufraga em Maragogi, Alagoas; turista de SP morre

Um catamarã com 50 ocupantes naufragou nesta sexta-feira, 13, no mar de Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Uma pessoa morreu, segundo a Polícia Civil. O acidente aconteceu na Praia da Barra Grande, quando um grupo de turistas se deslocava para as piscinas naturais existentes na região, conhecida como Caribe brasileiro, por suas belas paisagens marinhas. Mais de 30 bombeiros foram mobilizados para o resgate. A Polícia Civil e a Marinha investigam o acidente. A empresa proprietária do catamarã informou que ainda atende as vítimas e que se manifestará oportunamente.

De acordo com informações da prefeitura de Maragogi, a vítima, identificada como Silvio Bispo Romão, de 76 anos, era de São Paulo, capital, e estava hospedada em um resort em Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco. Entre os ocupantes do catamarã, 47 eram passageiros e três tripulantes. Testemunhas relataram que a embarcação começou a ser invadida pela água do mar. Houve um tumulto entre os passageiros e muitos se deslocaram para a mesma borda do barco, acelerando o naufrágio.

Lanchas, moto aquáticas e barcos que navegavam pela região ajudaram a recolher os náufragos. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o idoso estava com a esposa quando ambos foram lançados ao mar e apenas ela conseguiu se salvar. O homem ainda foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maragogi, mas já chegou sem vida. Uma turista grávida também foi levada para a UPA, mas já foi liberada;

A prefeitura informou que o catamarã não estava registrado no cadastro único digital para prestadores de serviços de turismo. O registro é obrigatório para a exploração do turismo náutico. O município instalou um gabinete de crise para atender as vítimas e avaliar as causas do acidente. A prefeitura acrescentou que a formação do comitê se destinava a dar "suporte ágil e eficaz às vítimas e aos seus familiares".

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, um inquérito policial foi aberto para investigar o naufrágio do catamarã. A delegada plantonista Márcia Barbosa encaminhou intimações aos proprietários, marinheiros e à tripulação para que sejam ouvidos ainda nesta sexta-feira. "Os levantamentos preliminares apontam que a embarcação tinha capacidade para 70 pessoas e estava com 47 passageiros no momento do acidente. O piloto do catamarã é habilitado", disse, em nota.

Ainda segundo a SSP, a delegada vai ouvir testemunhas para esclarecer se as pessoas usavam ou não coletes salva-vidas e se o número disponível do equipamento era suficiente. A morte do passageiro identificado como Silvio Bispo Romão, natural de São Paulo, também foi confirmada pela pasta.