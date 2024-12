Letícia Cazarré compartilha vídeo com retrospectiva de Maria Guilhermina: Muito orgulho da nossa filha

Na última quinta-feira, dia 12, Letícia Cazarré compartilhou nas redes sociais um vídeo com uma retrospectiva da filha Maria Guilhermina desde a gravidez e o nascimento até agora. A mamãe recentemente celebrou que a pequena, diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma doença cardíaca rara, já está podendo ficar sem o respirador durante o dia.

O registro publicado no Instagram acompanha o crescimento da menininha, mostrando o parto, internação, jornada com tratamento e cirurgias no hospital, cliques em que Maria Guilhermina surge sorridente e como está agora. O vídeo conta com uma narração de uma voz masculina dizendo em inglês:

- Só um lembrete, ninguém te preparou para o que você iria passar. Não havia nenhuma forma de você estar preparada. E ainda assim você lidou com tudo com muita graça. E você ainda assim fez o seu melhor. E isso é o bastante. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias e você ainda está aqui. Não me importo se você está para baixo agora. Não me importo onde você está nesse espectro. Você ainda está aqui. Depois de passar por tudo aquilo, estou tão orgulhosa de você. Se ninguém te disse isso recentemente, estou TÃO orgulhosa de você!

Na legenda, a esposa de Juliano Cazarré escreveu:

Neste dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eu só quero dizer que tenho MUITO orgulho da nossa filha Maria Guilhermina de Guadalupe por tudo o que ela viveu e enfrentou até aqui. Tenho certeza de que o sofrimento dela foi necessário para fazer novas todas as coisas, e peço a Deus que daqui pra frente ela tenha só vitórias!