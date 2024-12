GCM de Santo André recupera motos roubadas

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André recuperou, nesta sexta-feira (13), duas motos com registro de roubo durante ações realizadas em diferentes bairros da cidade. Os veículos foram localizados na Rua Visão, no Cruzado II, e na Rua União, no Sítio dos Vianas.

Segundo a corporação, as equipes identificaram as motocicletas após consulta ao sistema Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), que confirmou o registro de roubo. Os veículos foram levados ao 6º Distrito Policial, onde os proprietários compareceram, e após a formalização dos procedimentos, as motos foram devolvidas aos donos.