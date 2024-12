Obituário - 15 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Elza Warzeé Penha, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alaíde dos Santos, 84. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Aparecido Ramos, 82. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Severina da Silva Mardovick, 75. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Izildinha de Lourdes Chiconi Abelha, 70. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Memorial Phoenix.

Maria do Socorro Gonçalves da Silva, 63. Natural de Caracol (Piauí). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Nunes da Rosa, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabio Cerqueira Duarte, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Aristeu Damião André, 43. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emerson Alves de Noronha, 29. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Manobrista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Santos da Costa, 23. Natural de Santo André. Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo. Operador de telemarketing. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.





SÃO BERNARDO

Glaucia Aparecida Paulice Meleiro, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Maria Alta, em São Paulo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Gabriel Rodrigues Oliveira, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Ajudante de produção. Dia 10, em Santo André. Cemitério dos Casa.

D I A D E M A

Otavio Pinto do Amaral, 77. Natural de Primeiro de Maio (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Geremias, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes do Nascimento Pietoso, 72. Natural de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10, em Diadema. Jardim da Colina.

Maria Raimunda da Silva Cruz, 65. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Vale da Paz.

Adilson Maciel dos Santos, 58. Natural de Baependi (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Rozinalda da Conceição Rodrigues, 56. Natural de Simões (Piauí). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Damião Tavares de Souza, 46. Natural de Santa Terezinha (Pernambuco). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 10; Cemitério Municipal de Diadema.





M A U Á

Dirce de Mello Bastos, 77. Natural de Anhumas (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Mario Vieira Rodrigues, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.