Seguimos com Dom Pedro. Cruzando o Grande ABC. E aprendendo História... ...nos canais do IHGSP.

Naquele sábado, os professores João Tomas do Amaral e Jorge Pimentel Cintra estiveram em São Bernardo e participaram do V encontro dos memorialistas do Grande ABC, organizado pela AME (Associação dos Amigos da Memória). Pela primeira vez, dois presidentes (o atual e o seu antecessor) estiveram entre nós, juntos, num ato público tão importante.

Dr. Amaral citou a primeira ata do Instituto e o quanto ela encerra a mais do que tem sido divulgado nestes 130 anos. E focalizou o acervo do IHGSP, do qual faz parte documentos importantes, por exemplo, sobre a Trilha do Peabiru, que interliga dois oceanos e cruza o território do Grande ABC.

Dr. Jorge relatou suas pesquisas ao longo do caminho de Dom Pedro por ocasião do 7 de setembro de 1822, com uma série de mapas, plantas e iconografia que reuniu e enriqueceu com o clic da sua máquina fotográfica.

O verdadeiro trajeto de Dom Pedro aparece cristalino, e permanece inédito em termos de publicação, o que tornou o memorialista do Grande ABC privilegiado em receber as informações colhidas pelo historiador/repórter ao longo de vários anos.

O que se viu na tela do palco do Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, foi uma conjugação de documentos primários e secundários. Uma coleção única de gráficos históricos e traduzidos pelo professor Cintra em novos gráficos, facilitando o entendimento daqueles traços de tantos pesquisadores.

A Memória do Grande ABC recebeu, em pen-drive, as explicações, interpretações e descobertas do professor Jorge. Documento valioso já distribuído aos memorialistas e que, aos poucos, esta “Memória” irá passando a vocês.

AMANHÃ EM MEMÓRIA – Professor Cintra percorre os mesmos caminhos da Independência e chega à capelinha da Boa Viagem, depois de galgar a Calçada do Lorena rumo à São Paulo colonial.