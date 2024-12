Assaí atinge marca de 300 lojas em operação no Brasil

O Assaí atingiu nesta sexta-feira, 13, o marco de 300 lojas em operação no Brasil, informou a empresa nesta mesma data em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nesta sexta, foi inaugurada sua segunda unidade na cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo.

A abertura desta loja também representa a conclusão das 66 conversões de hipermercado, projeto iniciado em 2022, diz a empresa.

Segundo o comunicado, por meio desse projeto, o Assaí aumentou sua presença em regiões centrais, altamente adensadas, com forte barreira imobiliária e próximas de público de renda mais elevada.

Atualmente, cerca de 500 milhões de clientes frequentam as lojas do Assaí por ano, de acordo com a empresa.

Até o fim deste ano, serão inauguradas mais duas lojas nas cidades de São José do Rio Preto e Guarujá, em São Paulo. "Essas lojas representarão a entrada do Assaí nesses municípios, reforçando a presença da companhia no estado de São Paulo", diz o comunicado.

Dessa forma, será concluído o plano de Expansão 2024 com 15 inaugurações, conforme guidance previamente divulgado.

Para 2025, estão previstas cerca de 10 aberturas, com um investimento total estimado entre R$ 1,0 a R$ 1,2 bilhão.

Além disso, o Assaí projeta que o patamar de alavancagem ficará em cerca de 2,6 vezes ao final de 2025.