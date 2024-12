Europa define grupos das Eliminatórias, mas aguarda cabeças de chave

A Fifa realizou, nesta sexta-feira, o sorteio que definiu os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Holanda, Croácia e França são cabeças de chave, mas só vão saber o grupo que farão parte depois da Liga das Nações. O torneio irá definir a posição de cada seleção.

As 54 seleções vinculadas à Uefa foram divididas em 12 grupos. Do A ao F, foram sorteadas as 34 seleções com melhor desempenho na Liga das Nações. As chaves do G ao L ficaram com cinco times nacionais em vez de quatro.

Levando em consideração o ranking da Fifa, Inglaterra, Bélgica, Áustria e Suíça foram posicionadas como cabeças de chave. O combinado inglês, dos craques Harry Kane e Jude Bellingham, terá entre seus adversários a Sérvia, e a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho.

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha já sabe o caminho que terá até o Mundial. Se superar a Holanda nas quartas de final da Liga das Nações, os espanhóis vão enfrentar Turquia, Geórgia e Bulgária. Em caso de derrota, os adversários serão Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta.

A França de Kylian Mbappé, por sua vez, pode pegar Ucrânia, Islândia e Azerbaijão, se derrotar a Croácia nas quartas da Liga das Nações, ou República Checa, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar, se perder.

Confira os grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026:

Grupo A

Vencedor de Alemanha x Itália

Eslováquia

Irlanda do Norte

Luxemburgo

Grupo B

Suíça

Suécia

Eslovênia

Kosovo

Grupo C

Perdedor de Dinamarca x Portugal

Grécia

Escócia

Belarus

Grupo D

Vencedor de França x Croácia

Ucrânia

Islândia

Azerbaijão

Grupo E

Vencedor de Holanda x Espanha

Turquia

Geórgia

Bulgária

Grupo F

Vencedor de Dinamarca x Portugal

Hungria

Irlanda

Armênia

Grupo G

Perdedor da Holanda x Espanha

Polônia

Finlândia

Lituânia

Malta

Grupo H

Áustria

Romênia

Bósnia e Herzegovina

Chipre

San Marino

Grupo I

Perdedor de Alemanha x Itália

Noruega

Israel

Estônia

Moldávia

Grupo J

Bélgica

País de Gales

Macedônia do Norte

Casaquistão

Liechtenstein

Grupo K

Inglaterra

Sérvia

Albânia

Letônia

Andorra

Grupo L

Perdedor de Croácia x França

República Checa

Montenegro

Ilhas Faroé

Gibraltar