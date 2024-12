Pablo Marçal grava domingo o piloto do ‘Casos de Família’

Você leu aqui: Pablo Marçal vai fazer um piloto do novo Casos de Família no SBT.

E, de fato, ele vai mesmo.

A sua gravação acaba de ser confirmada para este próximo domingo. Antes, também para o mesmo fim, foram falados os nomes de Jojo Todynho, Felipeh Campos e Cariucha.

Difícil saber quais as pretensões de agora para um mesmo programa, se considerarmos as maneiras bem diferentes das duas ocasiões anteriores. A primeira quando foi apresentado pela Regina Volpato e depois, em sua última fase, por Christina Rocha. Aliás, quando saiu do ar no ano passado, a comunicação foi de um fim temporário: “o SBT resolveu dar um descanso para o programa. A emissora gosta de ter o programa na grade. Então, a partir do dia 20 de março (de 2023) ele sai do ar, porque o SBT entende que precisa descansar a imagem, após tantos anos no ar”.

Tudo indica, pelas iniciativas tomadas, que esse descanso, muito próximo do fim, deve se encerrar em março e que, internamente, mesmo sem ainda ter feito o seu, o nome de Pablo Marçal já é apontado com certo favoritismo. E, isto, não apenas por suas atividades como influenciador ou aquilo que mostrou na campanha à Prefeitura de São Paulo, mas muito pelo barulho que sua escolha fatalmente irá representar.

Não fossem os tantos, ainda o fato dele, durante a programação diária, ficar responsável de entregar o bastão ao Datena todas as tardes. Sem cadeirada, por favor.

TV tudo





Olha que coisa Desde o começo da semana, esse confronto dos Datenas, pai e filho, José Luiz e Joel, tem ocupado parte do noticiário. O que muita gente não sabe, é que são três nesta disputa familiar, porque o Vicente, outro filho, também tem o programa dele no mesmo horário pela TV Meio. Nos detalhes O programa do Vicente Datena leva o título de Na Tela, Urgente e acaba surpreendendo aos que assistem porque tem a colaboração de muitas emissoras de uma rede própria. No jeitão, até no modo de vestir, faz mais o gênero do pai. Saída marcada Denílson segue participando do Jogo Aberto, da Renata Fan na Band e assim será até a outra sexta-feira, 20, seu último dia. Ainda assim, nos gravados, vai continuar aparecendo até 3 de janeiro. Próxima parada O futuro do Denílson ainda é um ponto de interrogação. Entre Globo, Amazon e Cazé, com quem já teve conversas, existe de tudo um pouco, mas sem ainda ter nada cravado com nenhuma. O grande problema dele agora é tentar conservar ou ao menos chegar perto do que conquistou, inclusive comercial e financeiramente, nos seus tempos de Band. Desligamento Como era esperado, Rede TV! e o jornalista Kennedy Alencar encerraram o “acordo de parceria”, que existia desde o início do ano passado. Agora desvinculado, Kennedy está assumindo a direção de Relações Institucionais da Vale. E aí? Walcyr Carrasco só se manifesta quando quer. Nem adianta tentar. Então..., o que falam na Globo, é que após Êta Mundo Bom! 2, o remake de Xica da Silva seria o seu próximo trabalho, para a faixa das 21h. Trabalho que ele, em sua primeira versão, escreveu para a Rede Manchete. Férias–1 Na Record, a escala de férias meio que dá uma tranquilizada na “novela” Ana Hickmann. Ela ficará afastada dos trabalhos no Hoje em Dia no período de 18 de dezembro a 5 de janeiro. Retorno ao programa, ao vivo, no dia 6. Férias–2 Ticiane Pinheiro também está com seu roteiro na Record organizado, sempre em sintonia com o do marido Cesar Tralli. Férias de 6 a 15 de janeiro. Estou aqui A plataforma Taboola, líder em recomendações de conteúdo para internet, analisou os dados de leitura globais em sua rede, identificando duas obras brasileiras entre os assuntos mais comentados. O filme Ainda Estou Aqui, que soma 1,8 milhão de pageviews, é um dos destaques, enquanto Fernanda Torres, a protagonista, acumula 1,4 milhão de pageviews. Embaixador Gusttavo Lima é o entrevistado do PODK Liberados deste domingo, às 22h30, na Rede TV!.O sertanejo, em conversa com Jorge Kajuru e Leila Barros, relembra o início de carreira, aborda histórias familiares e fala, ainda, sobre a investigação do caso de apostas esportivas, entre outros temas. Senna também Já a série Senna, lançada pela Netflix, alcançou 1,2 milhão de pageviews e reacendeu o interesse pela vida de Ayrton Senna. Xuxa, representada neste trabalho, liderou os dados com 4,7 milhões de pageviews. Adriane Galisteu, outra ex-namorada do piloto, atingiu 1 milhão de pageviews. Galvão Bueno, 424 mil pageviews.

Bate-Rebate