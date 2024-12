Paranapiacaba recebe R$ 10,3 mi do PAC Cidades Históricas

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assinou esta semana termo de compromisso da última fase do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cidades Históricas, no valor de R$ 10,3 milhões. A nova etapa contempla a restauração de 34 imóveis. As intervenções terão início no primeiro semestre de 2025, com tempo previsto para a obra de 24 meses.

“A Vila evoluiu muito, tanto que a gente criou na reforma que foi para a Câmara na semana passada a Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense. Na gestão do Gilvan Junior (prefeito eleito, PSDB) voltará a ter subprefeitura, que é uma estrutura maior. Na nossa, estava na Secretaria de Meio Ambiente e a gente conseguiu evoluir muito. Todos os investimentos do PAC foram feitos. O Cine Lyra, o campo de futebol, o Museu Charles Miller, o Museu Castelinho. No caso da vila, falta muito pouco para a gente fazer 100% do que precisava ser recuperado”, destacou o prefeito durante o podcast Política em Cena, do Diário.

A etapa anterior do programa, o PAC 420, englobou 16 imóveis residenciais e comerciais da vila e 174 projetos, no valor de R$ 6,39 milhões.

Outros convênios do Cidades Históricas já contemplaram com recursos federais do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) a restauração: de Galpões Ferroviários - Garagem das Locomotivas (R$ 4,2 milhões); das Oficinas de Manutenção das antigas companhias SPR (São Paulo Railway) e RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A (R$ 2,19 milhões); do Almoxarifado da Antiga SPR (R$ 339,7 mil); do Campo de Futebol Serrano Atlético Clube (R$ 74,1 mil no projeto e R$ 3,92 milhões na obra); do Cine Lyra (R$ 1,38 milhão). Na reconstrução de imóvel incendiado na região do Hospital Velho foi investido R$ 1,46 milhão.

Paulo Serra destacou que, além dos investimentos, a cidade conta com diversos eventos que movimentam o turismo da vila. “O Festival de Paranapiacaba vem batendo recordes. Os próprios empreendedores estão autorizados a fazer eventos. Não é só o Festival. Temos mais de dez atividades por ano. É outra vila. Se a gente pegar 2017, me lembro que a primeira obra que entreguei lá foi a estação de trem turístico. Não tinha estação e as pessoas desciam na chuva. Foram mais de 30 entregas em Paranapiacaba.”

O prefeito ressaltou, ainda, que a região conta com o turismo histórico e o ecoturismo. “Tem os guias, a Central de Turismo, as trilhas. Tem muitas histórias legais que nasceram lá. Charles Miller morou lá, e o primeiro campo (de futebol) com medidas oficiais do Brasil foi o que recuperamos. Temos coisas para fazer ainda, mas quem vai na vila vê que se transformou”, disse.