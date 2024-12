30 de novembro de 2024. O V encontro dos memorialistas. No 80º ano da emancipação de São Bernardo. Em pauta, o estudo coletivo da região.

Foi o quinto encontro, depois da reunião histórica realizada em abril no Salão Nobre do Diário do Grande ABC, seguindo-se um segundo encontro na Academia de Letras da Grande São Paulo, chegando a Mauá, celebrando em São Caetano, na USCS, mais um aniversário da autonomia local e, agora, em São Bernardo.

Valeram as conversas iniciadas no final de 2023 com o jornalista e pesquisador Humberto Pastore, membro-fundador do GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano).

O que se tem buscado é um entendimento global da formação do Grande ABC. São Caetano ensinou o caminho com o GAMA, hoje presidido por Wagner Natale e presente em peso nos cinco encontros. Em São Bernardo, bastão conduzido brilhantemente pela AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo), que fez a cidade voltar a lembrar o 30 de novembro.

As Setecidades têm participado, fazendo valer o título da editoria do Diário que abriga Memória.

GRANDE SÃO PAULO

O projeto vai além. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 130 anos de História, de construção da História paulista e brasileira, incentiva o Grande ABC a pensar na história da formação da região metropolitana de São Paulo, com o interesse demonstrado por Santo Amaro, que de bairro virou município e que, de município, voltou a ser bairro paulistano.

No V encontro foi lembrado o caso Osasco, que só alcançou a autonomia em 1962, apesar de tão antigo na história paulista e brasileira. E quando se citou Osasco, lembrou-se do professor José de Souza Martins, são-caetanense que reside em Osasco há tantos anos, até porque construiu uma vida acadêmica como professor da vizinha Universidade de São Paulo.

Enfim, 2025 que nos aguarde. Há muitos planos, muitas ideias, de novos encontros, e provavelmente o que abrirá o ano que se avizinha será uma reunião no chão sagrado do IHGSP, ao mesmo tempo em que Pedro Manoel Cordeiro busca marcar uma reunião em Ribeirão Pires e o professor Enrique Staschower convida os memorialistas a se reunir na Fundação Santo André.

30 DE NOVEMBRO

Foi um sábado especial. As aulas magnas dos professores João Tomas do Amaral e Jorge Pimentel Cintra foram maravilhosas. O atual presidente do IHG de São Paulo e seu antecessor demonstraram que a História se renova de acordo com novos estudos e pesquisas.

Para coroar as aulas magnas dos dois professores, as notícias trazidas pelo professor Fábio Siqueira, também do IHGSP, que lembrou Cacilda Becker – nome do teatro que acolheu os memorialistas dia 30 – passando pelo Barão e Visconde de Mauá, hoje nomes do nosso Município de Mauá e em outras localidades brasileiras e da Argentina.

SÃO BERNARDO, 80

A poesia e o teatro marcaram a celebração dos 80 anos da emancipação de São Bernardo: 1944-2024.

Célia Regina Santos Guiesser escreveu “Caminhos”, um poema verdadeiramente jornalístico, recitado por ela mesma – brilhantemente – como veremos amanhã aqui em “Memória”.

E o que falar da “Custou mas veio...”, peça teatral criada por Hilda Breda e encenada pelo Grupo Cênico Regina Pacis: Cristiano Liberato, o ator que interpreta Wallace Simonsen, marca, até mesmo fisicamente, a figura do líder cujo busto localiza-se no centro da Praça Lauro Gomes, e é preservado.

PRESENTES AO 5º ENCONTRO

¦ Ademir Telles, Álvaro Zetun e Arlete Feriani.

¦ Balbina Silva.

¦ Célia Regina Santos Guisser.

¦ Elexina D’Angelo e Eliene Santos Amaral.

¦ Dina Chagas.

¦ Fábio Siqueira e Fernanda D’Angelo da Costa Borges.

¦ Geni de Oliveira Santos e Gilmar Guisser.

¦ Hilda Breda Assumpção e Humberto Domingos Pastore.

¦ Jorge Pimentel Cintra, José Nicoletti, José Roberto Camargo e José Tomás do Amaral.

¦ Luciane Galvão Cândido.

¦ Marcelo Dominowski, Marcia Gallo, Maria Aparecida Petrolli Pastore, Maria Ester Dalmolin Oneda, Maroun Karin Saab e Meire D''Angelo Saab.

¦ Odilon Santana.

¦ Pedro Manoel Cordeiro.

¦ Ricardo Criez, Roni Basso Fabri e Rubinho Freitas.

¦ Shirlei Aparecida Agostinho, Sueli D’Angelo da Costa Borges e Sueli Maturana Aleo.

¦ Vicente Carlos D’Angelo.

¦ Wagner Antonio Natale e Walter Castorino.

Crédito da foto 1 - Marcelo Dominowski

UNIDADE. Sábado, 30 de novembro de 2024. No palco do Teatro Cacilda Becker, parte dos memorialistas que participaram do quinto encontro deste ano: promessa de novas reuniões no 2025 que bate às portas



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 13 de dezembro de 1994 – Edição 8882

MANCHETE – STF absolve Collor e PC Farias.

EDITORIAL – Decepção.

A absolvição de Collor e PC Farias revela que nossa Justiça não está preparada para julgar crimes de colarinho branco.

GRANDE ABC – Economia da região vai crescer 5% em 84, dizia estudo do Departamento de Planejamento Econômico e Orçamentário da Prefeitura de Santo André.

NATAL 94 – Quem ama ou quem odeia computadores tinha garantido o seu presente natalino: de um livro introdutório a um micro de última geração.

¦ Papai Noel enchia sua árvore de chips.

GRANDE ABC E VOCÊ

¦ 15 de dezembro, Dia do Jornaleiro. O avanço da tecnologia interfere em muitas atividades.

¦ No passado, as bancas de jornais, revistas, histórias em quadrinhos, fotonovelas, álbuns de figurinhas e muito mais espalhavam-se em todas as cidades e bairros.

¦ Hoje são poucas as sobreviventes, e como importantes são. Parabéns!

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).