Oi confirma Marcelo Milliet como CEO e anuncia novos diretores e presidente do conselho

A Oi confirmou nesta quinta-feira, 12, Marcelo José Milliet para o cargo de diretor-presidente (CEO) e de relações com investidores. A informação foi antecipada pelo Estadão/Broadcast.

É no mesmo ano a segunda mudança de comando na empresa, que está em seu segundo processo de recuperação judicial. Executivo especialista em reestruturação empresarial, Milliet assumiu a presidência da operadora substituindo Mateus Bandeira, que estava no cargo desde janeiro.

Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar ocupará a função de diretor de Finanças, e Fábio Wagner será o diretor Jurídico.

A equipe foi indicada pela consultoria Íntegra, que tem experiência em dar guinadas em empresas em crise, como a Renova Energia, a Eternit e a Paranapanema, entre outras. A consultoria foi contratada pelos novos acionistas da Oi para dar continuidade à reestruturação da Oi, em seu segundo processo de recuperação judicial, com dívida de R$ 8,9 bilhões no fim do terceiro trimestre.

A troca de cadeiras já estava prevista no plano de recuperação, por meio do qual houve conversão de dívidas em ações, levando os credores para o controle da operadora. Com isso, a gestora de recursos Pimco ficou com a maior fatia do grupo (36,66%), seguida por pelo SC Lowy (12,33%) e pela Ashmore (9,58%). Outros acionistas ficarão com 39,48%.

A companhia ainda informou que para o conselho de administração foram nomeados os executivos Paul Aronzon, para o cargo de presidente, e Francisco Roman Lamas, para vice-presidente.

O CEO anterior da Oi, Mateus Bandeira, havia anunciado sua saída em carta à equipe, que se tornou conhecida do público na segunda-feira, 9.