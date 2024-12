Um em cada cinco brasileiros paga aluguel; proporção foi de 12% para 20% em 2 décadas

A maioria da população brasileira vive em casa própria, conforme revelou o levantamento Características dos Domicílios, do Censo 2022, divulgado na manhã desta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento, no entanto, registra que tem ocorrido uma queda contínua desse porcentual nas últimas duas décadas, em todo o País, com um aumento proporcional das pessoas que pagam aluguel.

De acordo com os dados do último Censo, 72,7% da população vive em domicílios próprios (sejam eles comprados e quitados, em financiamento, herdados ou doados). A porcentagem era um pouco mais alta em 2000, chegando a 76,8%. Em compensação, o número de pessoas pagando aluguel, que vinha caindo entre 1980 e 2000, voltou a subir nas duas décadas seguintes, passando de 12,3% para os atuais 20,9%. Os pesquisadores do IBGE não sabem ainda explicar os fatores por trás desse movimento, uma vez que nem todas as informações do Censo 2022 foram divulgadas - faltam, por exemplo, os dados de renda por domicílio, cruciais para essa análise. Mas eles arriscam algumas teorias.

'Processo nacional'

"A gente não tem no Censo nem em outras fontes de dados algo que nos permita interpretar essas informações", explicou o pesquisador Bruno Mandelli Perez, responsável pelo levantamento do IBGE. "Mas podemos dizer que é um processo nacional, que ocorre em praticamente todas as unidades da federação, principalmente de 2010 a 2022. O fato de ser um processo bem disseminado no território nacional nos leva a eliminar algumas causas, como políticas urbanas específicas e fluxos migratórios (tipicamente, Estados que recebem mais migrantes tendem a ter porcentagens maiores de pessoas vivendo de aluguel)."

O aumento do número de pessoas vivendo em imóveis alugados não é necessariamente um indicador de vulnerabilidade social, como esclarece o pesquisador. Tanto é assim que a participação dos municípios com os maiores porcentuais de imóveis alugados está, justamente, nas unidades da federação mais ricas, como São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Dentre os municípios com mais de cem mil habitantes, por exemplo, a cidade turística de Balneário Camboriu (SC) é a que tem mais imóveis alugados (45,2%).

'Mudanças culturais'

"Do ponto de vista individual, a maioria das famílias prefere ter algum patrimônio", disse o pesquisador. "Mas mudanças culturais podem ditar novas maneiras de acumular esse patrimônio, que não seja por meio da posse de uma casa."

O relatório da reforma tributária apresentado nesta semana pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) determina que pessoas físicas possam ser tributadas ao alugar ou arrendar imóveis, caso obtenham rendimento superior a R$ 240 mil por ano com atividades imobiliárias e sejam proprietárias de mais de três imóveis.

Qualidade

Do ponto de vista da qualidade das residências, os novos dados do Censo mostram que a situação vem melhorando ao longo das últimas décadas.

Pelo menos 87% da população vive em domicílios com paredes externas de alvenaria com revestimento ou taipa com revestimento - aumento de oito pontos porcentuais em relação a 2010. Em seguida aparecem as casas de alvenaria sem revestimento, com 7,6%, e as residências feitas com materiais reaproveitados, com 4,1%.

O Censo revelou também que metade da população vive em residências com pelo menos seis cômodos, enquanto 29,2% moram em domicílios com cinco cômodos. O IBGE entende como "cômodo" cada compartimento do domicílio, incluindo banheiro e cozinha.

O levantamento do IBGE apurou também a proporção de pessoas que tinham máquina de lavar roupa e acesso à internet em casa. Em 2000, apenas 31,8% da população tinham máquina de lavar. A porcentagem passou para 46,9% em 2010 e, finalmente, para 68,1% em 2020. Também de acordo com o Censo 2022, 89,4% da população tinha acesso à internet em casa.

Balneário Camboriú lidera ranking, com 45,2% em imóveis alugados

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é o município com mais de cem mil habitantes com a maior porcentagem de pessoas vivendo em imóveis alugados (45,2%), de acordo com o levantamento Características dos Domicílios, do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o Censo 2022, a população de Balneário Camboriú é de 139.155 pessoas - o que representa um aumento de 28,74% em relação ao Censo de 2010. A população da cidade, no entanto, é flutuante, podendo chegar a mais de 500 mil pessoas durante o verão.

Outro dado curioso sobre o município também levantado pelo IBGE: trata-se da segunda cidade do País com a maior proporção de pessoas morando em apartamentos, 57,22% da população.

Casas e apartamentos

Em apenas três municípios do Brasil as casas não são o tipo de moradia predominante. Além de Balneário Camboriú, aparecem Santos (63,45%), no litoral paulista, e São Caetano do Sul (50,77%), na região metropolitana de São Paulo.

E é justamente pelo grande número de prédios imponentes (sete dos dez maiores do Brasil estão no município) que a cidade de Santa Catarina é conhecida como a "Dubai brasileira". O município também é conhecido como a Flórida brasileira por receber muitos aposentados.

Máquina de lavar

Entre as unidades da federação, Santa Catarina lidera com 94,2% da população em domicílios com máquina de lavar. No outro extremo, o Maranhão apresentou a menor taxa, com 27%. "Nota-se que o Maranhão, em 2022, tinha uma proporção de presença de máquina de lavar roupas inferior à média nacional verificada 22 anos antes, em 2000 (31,8%)", explica Bruno Perez, analista da pesquisa.

"Essa é a primeira divulgação a partir do questionário da amostra do Censo Demográfico 2022, que é um questionário mais extenso e foi aplicado em cerca de 10% da população brasileira. No momento, essa divulgação é preliminar, pois o IBGE ainda não delimitou as áreas de ponderação, um processo, já em curso, que passa por consulta às prefeituras, para que as áreas estejam aderentes ao planejamento das políticas públicas", explica Bruno Mandelli, analista da gerência de Indicadores Sociais do IBGE.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.