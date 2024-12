Luana e Flor são eliminadas de A Fazenda 16 na reta final

Mais uma semana de confinamento e... a última roça de A Fazenda 16! Já na reta final do reality, os peões se encaminham para os últimos dias de confinamento e os roçados enfrentam uma eliminação dupla que irá acabar com o sonho de dois participantes.

O clima não ficou nada mais tranquilo, na verdade, as coisas estão bem tensas entre os finalistas e ninguém mais quer ser considerado a planta da casa, fazendo questão de colocarem seus pensamentos para fora com as perguntas quentes de Adriane Galisteu.

Essa semana, dois peões deixaram o confinamento pela escolha do público, enquanto outros dois voltaram para a sede e tiveram a oportunidade de disputarem pelos dois milhões de reais do prêmio.

O primeiro nome chamado por Adriane para voltar para a casa foi o de Gui, que voltou muito animado por ter mais uma chance no game. Na sequência, a apresentadora anunciou a primeira eliminada: Luana.

No fim, o outro peão que teve a oportunidade de retornar para o jogo foi Sacha, que volta de mais uma roça acirrada.