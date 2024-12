Funcionários da Basf dão aval a acordo de transição

Por unanimidade, os trabalhadores da Basf Demarchi, em São Bernardo, aprovaram o acordo coletivo de transição que foi negociado entre a empresa e o Sindicato dos Químicos do ABC. Os termos foram apresentados durante assembleia realizada nesta quinta-feira (12) à tarde e estipulam garantias de direitos trabalhistas na operação de venda da planta. Em outubro a Basf anunciou que irá se desfazer das marcas de tintas Suvinil e Glasu! e das unidades onde elas são fabricadas – no Grande ABC e em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco.

Segundo o sindicato, o acordo passa a ter validade imediata após a assembleia. Em seguida, será assinado e registrado no mediador do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

“A nova empresa (que comprar a planta) será bem recebida pelos trabalhadores que terão garantia de emprego e de benefícios equivalentes após 12 meses. Nossa expectativa é criar um diálogo respeitoso”, afirmou Fabio Lins, secretário de administração do sindicato dos químicos e trabalhador na Basf.

O documento abrange temas como estabilidade no emprego, manutenção de direitos e benefícios, segurança no trabalho, além de prosseguimento do diálogo contínuo e da transparência ao longo do período de transição.