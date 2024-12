Palavra do Leitor - 13 de dezembro de 2024

Braskem

‘Trabalhadores da Braskem correm risco de vida, diz deputado federal’ (Economia, ontem). Além da poluição do ar, poluição sonora, luminosa, muita fuligem sujando as casas do entorno, pets com alergias, pessoas com enfermidades, que podem ou não ser apontadas por isso, e muitos incômodos.

André Alberti

do Instagram

Internet regulada

O voto do ministro Dias Toffoli sobre o marco regulatório da internet, caso seja adotado pelos demais ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), marcará o primeiro passo para implantação de uma censura jamais vista em países democráticos no mundo. A medida, por enquanto restrita apenas às redes sociais, com certeza em breve atingirá também os demais meios de comunicação. Prevendo um período semelhante ao ocorrido no regime militar, já estou separando uma receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que, garanto, é uma delícia.

Vanderlei Retondo

Santo André

Homenagem

‘Orlando Morando é homenageado na Alesp ao final do 2º mandato’ (Política, dia 3). Ao ler o Diário não acreditei no ponto ao qual nossa política é generosa aos políticos. Há poucos meses, a deputada Carla Morando tentou colocar em seu gabinete a sobrinha, com salário de mais de R$ 15 mil. Não conseguindo, não parou. Eis que surge uma nova pérola, qual seja, a homenagem ao seu marido, outorgando-lhe o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. Caros leitores, quem leu esta reportagem, tire as suas conclusões.

Copiniano de Souza

São Bernardo

Polícia Militar

Gosto muito dos artigos da Isabel Avallone, Beatriz Campos e também do professor Cecél. O missivista não gosta dos artigos deles e por que lê-los? Petistas são perseguidores e vingativos. Perseguiram a Beatriz Campos que ela quase nem escreve mais. Falando em processo do Zé Dirceu etc, etc... Zé Dirceu não é flor que se cheire, visto que ele enganou a mulher dele com outra cara. Teve outro petista que nem olhar o Google não sabe. Falou que a Polícia Militar foi fundada pelos militares em 1975; se fosse mais esclarecido teria lido que a Polícia Militar existe há quase 200 anos. O “L” é mal-agradecido. Um País o elegeu, e agora quer bancar o rei. E sabem por que o Comando Vermelho e o PCC colocam o pessoal deles em todos os lugares, na política, polícia e nos tribunais? Existem as maçãs podres, como disse o nosso governador. A Polícia Militar de São Paulo é a melhor do Brasil. Os petistas estão loucos para o Brasil ser um país comunista. A minha bandeira jamais será vermelha, nesse país que era lindo, maravilhoso.

Nilzete Oliveira

São Caetano

Lula – 1

‘Lula é submetido a cirurgia de emergência após hemorragia’ (Política, dia 11). Informa-nos o Diário que o neurologista Dr. Rogério Tuma afirmou que o hematoma craniano do presidente Lula foi completamente drenado e essa nota traduz que o presidente encontra-se sem risco de vida. Nunca votei em Lula e no PT, por convicção política, porém, quando as urnas nos informaram que o mesmo foi escolhido e eleito presidente, simplesmente aceitei o resultado que traduziu a vontade da maioria dos brasileiros. E nessa hora em que a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva passa por esse processo delicado de saúde e intervenção, não posso – e acredito que não podemos – pensar em partido político, candidato, legenda partidária ou outro, mas sim no restabelecimento da saúde do ser humano Lula.

Cecél Garcia

Santo André

Lula – 2

Lula está no melhor hospital e, segundo dizem, nas melhores mãos. Não há motivo para preocupação quanto a isso, porém, é preciso que o paciente também dê sua colaboração. Quem já esteve em situação semelhante ou até mais grave sabe que para tudo há limites. O corpo precisa reagir e os médicos fazerem o que for preciso. Acho que tudo deve ser feito com fé e profissionalismo, independentemente de ser no Sírio ou no SUS (Sistema Único de Saúde), independentemente de ser Lula ou João.

Izabel Avallone

Capital