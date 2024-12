Santo André adere ao Pacto Nacional contra Analfabetismo na EJA

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo André anunciou nesta quinta-feira (12) que aderiu ao Pacto Nacional contra o Analfabetismo na EJA (Educação de Jovens e Adultos), um programa do governo federal que visa oferecer formação de âmbito nacional para os professores deste segmento, além de promover ações de divulgação, com foco na busca ativa de alunos.

“Parcerias e adesões como esta reforçam o quanto o aprendizado é importante em qualquer fase da vida. Em Santo André, contamos com a educação de jovens e adultos formando alunos no ensino fundamental e também com capacitação profissional. A cada ano conhecemos de perto novas histórias, percebemos o quanto o ensino faz a diferença na vida das pessoas e o quanto cada um que passa pela EJA evolui em diversos aspectos”, destacou a secretária de Educação, Erica Ferreira.

A iniciativa conta com reuniões on-line. Nesta quinta-feira (12), foi realizada uma reunião virtual com o objetivo de apresentar o programa e seus detalhes a coordenadores de serviço educacional, assistentes pedagógicos, vice-diretores da EJA, além de membros da equipe gestora, como diretores e professores assessores de educação inclusiva.

O pacto nacional foi desenhado com a participação de representantes de estados e municípios, movimentos sociais e entidades científicas, de forma colaborativa, visando a qualificação e a transformação da alfabetização e da EJA no País.

O programa estimula a ação intersetorial, articulando diferentes áreas como as de âmbito estatal, setor produtivo e entidades do terceiro setor, com foco em fortalecer a política de EJA, tanto na perspectiva de lidar com os altos índices de analfabetismo com os quais o País convive quanto na elevação da escolaridade das pessoas com 15 anos ou mais.

Em Santo André, as aulas da EJA são realizadas em 18 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e cinco Centros Públicos de Formação Profissional. Nos Centros Públicos (EJA I e EJA II) e em cinco Emeiefs (EJA II), o ensino fundamental está integrado ao ensino profissionalizante (EJA FIC), ou seja, nestas unidades os alunos, além da elevação de escolaridade, também recebem certificação profissionalizante.

MATRÍCULAS

A Secretaria de Educação de Santo André está com inscrições abertas para moradores que pretendem voltar aos estudos e ingressar na Educação de Jovens e Adultos. As matrículas serão realizadas de 3 de janeiro a 30 de setembro de 2025 para EJA I, que compreende do 2º ao 5º ano. Para a EJA II, que corresponde ao ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano, as matrículas também começam no dia 3 de janeiro de 2025 e seguem até 30 de setembro.

Para fazer matrícula é necessário procurar a unidade com EJA mais próxima da residência com os seguintes documentos: cópia do RG, comprovante de endereço e histórico escolar. Caso a pessoa não possua histórico escolar, a escola auxiliará na busca das informações necessárias.

Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 4468-4296 ou (11) 4468-4297 ou na unidade escolar com EJA mais próximo de casa. Mais informações podem ser obtidas no site http://santoandre.educaon.com.br/eja.