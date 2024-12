Anchieta e Imigrantes congestionam ao Litoral

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresenta quilômetros de tráfego lento no começo da noite desta quinta-feira (12), segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Na Rodovia Anchieta, a lentidão se estende do km 62 ao 64 no sentido Litoral, sendo que em direção à Capital o motorista também enfrenta um excesso de veículos do km 20 ao 17.

Já na Imigrantes, a estrada está travada em pelo menos dois pontos: entre os quilômetros 22 e 24, assim como do km 67 ao 70. A via, entretanto, é a melhor opção para quem dirige até São Paulo, com tráfego estável no momento (18h25).