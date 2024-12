Maira Cardi mostra primeiro ultrassom do filho com Thiago Nigro: Só boas notícias

Maira Cardi mostrou na última quarta-feira, dia 12, o ultrassom do filho com Thiago Nigro. Nas redes sociais, a influenciadora deu detalhes da sua terceira gestação e revelou a possível data do nascimento do bebê.

No TikTok, a empresária compartilhou como foi a sua consulta com o ginecologista:

- Só boas notícias, o bebê está bem implantado. Tudo normal, estamos muito felizes.

Segundo a influenciadora, o doutor revelou que a previsão para a criança vir ao mundo é em agosto de 2025. O obstetra ainda explicou que ainda não seria possível ver o embrião ou ouvir os batimentos cardíacos devido ao curto tempo de gestação.

Vale pontuar que Maira já é mãe de Lucas, de 23 anos de idade, e Sophia, de seis. Cada um é de um relacionamento diferente da influenciadora.