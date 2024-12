Yuri Alberto recebe troféu por artilharia e destaca guinada

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória, o atacante Yuri Alberto recebeu, nesta quinta-feira, o Troféu Roberto Dinamite, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O centroavante corintiano também vai embolsar R$ 175 mil por ter sido um dos goleadores máximo da competição.

Os gols do camisa 9, especialmente na reta final da competição, foram fundamentais para tirar o conjunto alvinegro da zona de rebaixamento e alcançar a sétima posição na tabela, com uma sequência de nove vitórias seguidas, conseguindo uma vaga para a fase preliminar da próxima Copa Libertadores. Yuri Alberto lembrou das constantes críticas que sofreu durante a má fase da equipe e se mostrou aliviado com o desfecho.

"Foi um momento muito especial junto da minha família. Acho que (o troféu) presenteia ainda mais esta temporada, que foi de muito amadurecimento, aprendizado. Com a força da minha família e de Deus, pude dar a volta por cima e terminar o artilheiro da temporada do Brasileiro", afirmou o atacante de 23 anos na cerimônia de entrega do prêmio.

"Ë uma alegria entregar o primeiro troféu Roberto Dinamite ao Yuri Alberto, um dos artilheiros do Brasileirão. O prêmio é uma reverência da CBF ao legado do maior artilheiro da história da competição, com 190 gols, e uma homenagem aos goleadores do Brasileirão a partir desta edição", destacou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Campeão sul-americano sub-17 ao lado de Alerrandro, Yuri Alberto revelou ter trocado mensagens com o colega de seleção brasileira de base quando os dois disputavam o topo da lista de goleadores.

"No penúltimo ou no último jogo, eu tinha mandado mensagem para ele. Falei: 'Vai parar de fazer gol, não?' Aí ele respondeu: 'Irmão, nós vamos até o último'. Eu falei: 'A gente merece muito, só a gente sabe o que passamos, estou muito feliz de estar dividindo esse momento com você'. Quero mandar um grande abraço, é um grande centroavante", lembrou o corintiano. De férias, Alerrandro não compareceu à premiação.

Empolgado com a campanha corintiana nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a diretoria trabalha para segurar o elenco para 2025. A princípio, apenas o zagueiro Caetano e os meias Matheus Araújo e Ruan Oliveira, todos em fim de contrato, deixaram o clube. Se a prioridade é a manutenção do grupo que encerrou a temporada, por enquanto os reforços são extra-campo.

Enquanto os jogadores aproveitam as férias até dia 7 de janeiro, o Corinthians contratou o analista de mercado Lucas Pareto para reforçar seu Centro de Inteligência do Futebol (Cifut), setor responsável pela análise de desempenho dos jogadores e pelo monitoramento de possíveis contratações. O profissional voltará a trabalhar com o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o gerente de análise de mercado Renan Bloise, todos vindos do Flamengo.