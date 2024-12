Ramalhão apresenta elenco para a temporada de 2025

O Santo André apresentou oficialmente, na manhã desta quinta-feira (12), 20 atletas (17 novos contratados) para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. O evento aconteceu no auditório do Hospital Brasil, patrocinador do clube. Antes, os atletas foram submetidos a exames cardiológicos.

Na cerimônia, estiveram presentes representantes do clube, como o presidente Celso Luiz de Almeida, o executivo de futebol, Juraci Catarino, o treinador Gilson Kleina, além do diretor médico Fabio Novi.

Mesmo com a apresentação oficial, de acordo com o diretor Juraci Catarino, o elenco do Ramalhão não está completo, e a diretoria segue em conversas com clubes como São Paulo e Internacional–RS para analisar oportunidades de mercado.

A posição de goleiro deve ganhar um novo reforço até o início do estadual, já que com a saída de Zé Carlos, que partiu para o Ypiranga–RS, o time tem apenas Reynaldo na posição.

Com foco em conquistar o retorno para a primeira prateleira do futebol estadual, o presidente Celso Luiz de Almeida destacou a qualidade do time andreense. “Se conquistarmos o acesso na A-2, tenho certeza que cerca de 95% deste elenco fará parte de times da Série B ou C do Brasileiro no restante do ano” afirmou.

De acordo com o clube, o Santo André não sairá do Grande ABC durante a preparação para o Paulista, que terá início em 15 de janeiro. Neste sábado, o time encontra o EC São Bernardo para um jogo-treino e terá outros compromissos contra Nacional, São Bernardo FC, Juventus e Água Santa.

O goleiro Reynaldo garante que o elenco quer fazer história com a camisa andreense. “Viemos com o objetivo do acesso, com fome de vencer, porque sonhamos com coisas grandes em nossa carreira e no clube”, comentou.

Em tom descontraído, Reynaldo finalizou a coletiva afirmando que o entrosamento no clube está bem, e brincou, dizendo que o lateral-direito André Krobel é o companheiro mais chato no vestiário.