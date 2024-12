Presidente do Conselho Europeu e Starmer mostram intenção de reforçar relação britânica com UE

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmaram nesta quinta-feira, 12, a intenção de reforçar as relações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE). Em comunicado emitido pelo Conselho após encontro de ambos em Londres, consta que os líderes concordaram sobre a "importância vital de uma colaboração mais estreita entre parceiros que pensam da mesma forma num momento cada vez mais volátil para o mundo".

Costa convidou Starmer para participar numa sessão da reunião informal dos líderes da UE em Bruxelas, no dia 3 de fevereiro.

O documento afirma que o primeiro-ministro "aceitou com satisfação o convite e ansiava por discutir o reforço da cooperação estratégica com a UE, nomeadamente no domínio da defesa".

Será o primeiro encontro do gênero com a presença de um líder britânico desde o Brexit.

Os líderes reafirmaram que o Acordo de Saída, incluindo o Quadro de Windsor e o Acordo de Comércio e Cooperação, são a base das relações entre o Reino Unido e a UE, e reafirmaram o seu compromisso conjunto com a implementação plena e fiel desses acordos.