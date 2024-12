Jennifer Lopez foi vista brigando com Diddy Combs em noite que ele teria estuprado menina de 13 anos de idade com Jay-Z

Mais um capítulo da polêmica envolvendo Jay-Z e Diddy Combs. Depois que a dupla foi denunciada por uma mulher pelo crime de estupro, que teria acontecido no afterparty do MTV VMA de 2000, a imprensa internacional resgatou alguns cliques daquela fatídica noite. Nas imagens, é possível ver Jennifer Lopez, então atual de Combs, em uma suposta discussão com ele durante a festa.

Caso você esteja por fora do assunto, a vítima, que tinha 13 anos de idade na época, conta que foi drogada e levada até uma sala, onde foi violentada pela dupla no afterparty enquanto uma mulher famosa, não identificada, assistia ao ato. Até o momento, portanto, não há nenhuma prova que indica que essa figura feminina fosse a cantora.

Jennifer e Diddy namoraram de 1999 a 2001. Até o momento, ela não se pronunciou sobre o assunto. Preso por tráfico sexual e outros crimes desde setembro 2024, Diddy negou as acusações, enquanto Jay-Z se pronunciou nas redes sociais dizendo:

Essas alegações são tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal, não civil!! Quem quer que cometa tal crime contra um menor deveria ser preso, você não concorda? Essas supostas vítimas mereceriam justiça real se esse fosse o caso. Este advogado, sobre quem eu fiz uma pequena pesquisa, parece ter um padrão desse tipo de teatralidade!