S.Bernardo inaugura Casa da Mulher Paulista para vítimas de violência

Em parceria com o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou nesta quinta-feira (12) a 18ª unidade da Casa da Mulher Paulista – a segunda do Grande ABC, já que São Caetano também tem o equipamento desde 2023. O espaço tem o objetivo de oferecer acolhimento social, psicológico e jurídico para mulheres em situação de violência.





O investimento foi de R$ 1,321 milhão, sendo R$ 765 mil por parte do governo Estadual e R$ 586 mil do município, e a obra foi concluída em cerca de oito meses.





A gestão da Casa da Mulher Paulista de São Bernardo será feita pela ONG Ficar de Bem e terá um custo mensal de aproximadamente R$ 50 mil, segundo os dados divulgados pela Prefeitura no evento de inauguração.





“Muitas vezes, para proteger a família as mulheres aceitam continuar sendo agredidas, como uma forma de preservar o lar, a fonte de alimentação dos filhos. Então temos que avançar, e muito. Essa casa representa esse apoio”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB).





A mulher que estiver sofrendo violência pode ir diretamente à Casa da Mulher, na Avenida Senador Ricardo Batista, 274, Bairro Assunção, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível entrar em contato pelo telefone 4992-1234 e pelo e-mail ficardebem@ficardebem.com.br.