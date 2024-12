Gisele Bündchen e Joaquim Valente estariam planejando casamento discreto para 2025

Vem aí! De acordo com a revista In Touch, Gisele Bündchen e Joaquim Valente estão planejando oficializar a união em 2025. À espera do primeiro filho, o casal quer um casamento discreto e reunir apenas família e os amigos mais próximos.

Uma fonte próxima ao casal informou que a modelo está focada em sua gravidez e, que o casamento provavelmente será após o nascimento do bebê.

- Eles estão planejando um casamento discreto depois que o bebê nascer. Ela está totalmente focada no bebê agora, então eles provavelmente farão algo muito pequeno e simples.

A pessoa ainda afirmou que o casório poderá acontecer na Costa Rica, onde a modelo tem uma mansão no litoral do país

- A cerimônia será principalmente em português, e ela quer um bolo inspirado em brigadeiro. Ela vai trazer todos os seus familiares próximos do Brasil.

E as revelações não pararam por aí! A fonte revelou que os filhos de Gisele estão muito felizes com Joaquim, já que sentem a felicidade da mãe:

- As crianças [Vivian e Benjamin] adoram Joaquim porque veem o quanto ele deixa a mãe delas feliz. Gisele está se concentrando em manter a si mesma e seus filhos felizes e saudáveis. Foram alguns anos difíceis [após a separação de Tom], mas Joaquim realmente a ajudou a superá-los, e ela está ansiosa pelo futuro deles juntos.