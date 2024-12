Selena Gomez revela que está noiva de Benny Blanco

Selena Gomez, de 32 anos, ficou noiva de Benny Blanco, de 36. O momento foi revelado nas redes sociais da cantora, em postagem publicada nesta quinta-feira, 12. Na legenda, a artista escreveu: "Forever begins now" ("O 'para sempre' começa agora", em português).

A ex-Disney está em um relacionamento com o produtor musical desde o final de 2023. Nos comentários, Benny disse: "Ei, espere... Essa é a minha esposa".

Outros famosos parabenizaram Selena pelo noivado, como Cardi B e Taylor Swift, que brincou: "Sim, eu serei a garota das flores", referindo-se às daminhas que jogam pétalas no casamento. Lily Collins, Gwyneth Patrow e Gordon Ramsay também elogiaram o momento.

Apesar do relacionamento parecer "recente", Selena e Blanco se conhecem há algum tempo. Os dois trabalharam juntos em Kill 'Em With Kindness e Same Old Love, faixas da cantora para o álbum Revival de 2015.

Recentemente, a artista explicou que não poderá engravidar por causa do lúpus, doença autoimune inflamatória que afeta diversos tecidos, o que exigiu que fizesse um transplante de rim em 2017. Em 2022, no documentário Minha Mente e Eu, ela revelou também um diagnóstico de bipolaridade, acompanhado de crises de psicose.