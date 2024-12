G7: reafirmamos compromisso com Síria e damos apoio a processo de transição política inclusivo

O G7 reafirmou seu compromisso com a Síria e disse que dá apoio para o processo de transição política que seja inclusivo e sob uma estrutura que leve a uma governança confiável, via comunicado publicado nesta quinta-feira, 12. A nota apela para que todas as partes preservem a integridade territorial e a unidade nacional da Síria, além de respeitar a independência e soberania do país.

"Reiteramos nosso apoio à Força de Observação de Desengajamento da Organização das Nações Unidas (ONU) monitorando as Colinas de Golã entre Israel e a Síria", cita.

O G7 ainda pontua a importância de responsabilizar o regime de Bashar Al-Assad pelos crimes cometidos e diz que trabalhará com outros parceiros para proteger e destruir os estoques sírios restantes de armas químicas.

"Temos esperança de que qualquer um que busque um papel no governo da Síria demonstre comprometimento com os direitos de todos os sírios, impeça o colapso das instituições estatais, trabalhe na recuperação e reabilitação do país e garanta condições para o retorno voluntário seguro de todos que fugiram", diz.