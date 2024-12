Viih Tube e Eliezer fazem festa para celebrar primeiro mês de vida de Ravi

Na última quarta-feira, dia 11, Viih Tube e Eliezer realizaram uma festinha no hospital para celebrar o primeiro mês de vida de Ravi. O filho caçula do casal, que também tem Lua, está internado na UTI desde o dia 24 de novembro para tratar um problema de saúde. Em meio ao momento delicado, os famosos fizeram questão de montar uma decoração no quarto para comemorar a data.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou que eles levaram um bolo, brigadeiros e uma faixa escrito Parabéns Ravi com desenhos dos personagens da TurmaTube, desenho infantil criado por Viih e Eli. Os papais ainda exibiram um clique em que surgem de máscara segurando o bebê no colo enquanto celebram seu primeiro mesversário.

Para completar, publicaram um vídeo em que eles cantam parabéns para o filho junto com a equipe médica.