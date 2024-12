Brasil Olímpico premia melhores atletas do Brasil na temporada

O Prêmio Brasil Olímpico, que reverenciou os melhores esportistas do País em 2024, foi realizado ontem pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), no Rio, com destaque a alguns atletas da região.

Um deles foi Hugo Calderano, de São Caetano, dias atrás nomeado como o melhor mesatenista do País. Na Olimpíada de Paris deste ano, ele obteve a melhor campanha de um brasileiro na história dos Jogos, com um quarto lugar.

Já a skatista andreense Raicca Ventura concorreu ao prêmio de Atleta Revelação, categoria decidida por votação popular. Na disputa também estavam Mafê Costa (natação) e Gustavo Bala Loka (ciclismo BMX freestyle), o vitorioso.

A ginasta Rebeca Andrade, que obteve quatro medalhas em Paris e se tornou a maior medalhista olímpica do País, com seis, recebeu o Troféu Rei Pelé, maior distinção da noite, no feminino. E Caio Bonfim, prata na Marcha Atlética nos Jogos, levou no masculino.

O COB também destacou os melhores atletas em cada modalidade olímpica. Destaque para nomes como Bia Ferreira (boxe), Caio Bonfim (marcha atlética), Isaquias Queiroz (canoagem) e Lorena Leite (futebol feminino). Flávia Saraiva levou Influenciador do Ano; Arthur Elias (futebol feminino) foi o Melhor Treinador Coletivo; e a Equipe do Ano: Futebol Feminino.