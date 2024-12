Capital recebe Festival Gastronômico Sabor de SP

A capital paulista receberá nos dias 14 e 15 de dezembro, no Parque da Água Branca, zona Oeste, o Festival Gastronômico “Sabor de São Paulo”, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP). A entrada é gratuita.

O Sabor de São Paulo etapa capital trará mais de 50 produtores do interior e litoral, além de 10 restaurantes que vão apresentar o melhor da gastronomia paulista: queijos, vinhos, cafés, pratos à base de frutos do mar, pupunha, suínos e charcutaria são algumas das opções.

No palco, os chefs Eudes Assis, Fabio Vieira, Angélica Vitali, Ju Tricate e Gabriel Coelho compartilharão receitas e dicas com aulas show ao vivo. O espaço contará também com ampla praça de alimentação. Os pratos custam a partir de R$ 30.

No entretenimento e música, também no palco, se apresentam Demônios da Garoa, Rita Lee Cover Oficial & Rock’nboles, Banda Allegro, Juliana Valiati, Trio Café e Trio Uiraparu se apresentam.

No estande da Setur-SP, Chico Bento e Rosinha, da Turma da Mônica, divertirão as crianças com performance lúdica. Verifique a programação no site: https://sabordesp.sampa.br/.

O Sabor de São Paulo é o maior programa de valorização da gastronomia paulista com mais de 390 produtores mapeados distribuídos em 13 rotas gastronômicas envolvendo mais de 300 municípios. É uma forma de promover a gastronomia e os produtores locais e valorizar as identidades, sabores e tradições locais.

Esta edição conta com o apoio de parceiros, como o Fundo Social, com a sua Escola de Gastronomia; Metrô; CPTM; Detran SP; Invest SP; Senac; Sebrae; Sabesp; Faesp/Senar; Visite São Paulo, e as Secretarias de Agricultura e Abastecimento; Cultura, Economia e Industrias Criativas; Aprecesp; Amitesp; Mundo Mesa; Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Parque da Água Branca.