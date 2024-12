Yuri Bonotto é o último fazendeiro e se livra de roça com eliminação dupla

A última coroa rural de A Fazenda 16 foi decidida! Apesar de muita comemoração, nem tudo vai ser como de costume, para a tristeza de Yuri Bonotto, ele só se livrou da disputa da preferência da próxima quinta-feira, dia 12, mas não está imune e nem indica alguém diretamente para a última roça antes da final, no dia 19.

Os últimos dias de A Fazenda 16 estão garantindo muitas reviravoltas para os peões da sede de Itapecerica da Serra. Antes de explicar para o trio do G4 que ia disputar a Prova do Fazendeiro como seria a disputa, Adriane Galisteu revelou que quem ganhar só ia se livrar da roça com eliminação dupla que contou com Flor e Sacha.

Com quatro etapas, a competição no Gigante de Feno, Yuri Bonotto foi o primeiro a jogar e teve que jogar um foguete, tentando prender no alto. Para a disputa, ele chamou Luana Targinno para jogar contra e ganhou da colega.

Em seguida, chegou a vez de Gui Vieira desafiar Yuri em um jogo de memória misturado com agilidade. O ator foi o primeiro a bater no botão e acionar a luz do giroflex e ganhou um ponto contra o colega.

Voltando, Luana desafiou Gui para uma competição do jogo de cartas conhecido como 21. Em uma competição de três rodadas, ela ganhou a primeira, na segunda o ator empatou, na terceira vez Targinno conseguiu se manter no jogo com uma moeda. Nesta hora o trio estava acirrado, quem perdesse as próximas etapas estaria fora da disputa.

Continuando no campo de competição, Luana foi sorteada por Adriane e desafiou Yuri para a prova em que eles tinham que tirar o maior número de bolinhas de um funil em 40 segundos. Nessa disputa, quem levou a melhor foi Bonotto, que mandou a amiga direto para a roça.

Na competição final da Prova do Fazendeiro, os dois amigos disputaram pelo chapéu rural no mesmo jogo em que Luana foi eliminada. Com uma dedicação especial pelo último comando da edição, Gui fez 46 pontos e Yuri conseguiu 49 se livrando da roça.