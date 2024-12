Estrelas, nostalgia e lançamentos: CCXP encanta público

A CCXP24, realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro na São Paulo Expo, reafirmou seu status como o maior festival de cultura pop do mundo, atraindo fãs de diversas partes do planeta. Repleta de surpresas, a edição apresentou um mix de grandes estrelas internacionais, homenagem às produções brasileiras e estreias exclusivas que encantaram o público.

Grandes estúdios marcaram presença com painéis que trouxeram nomes de peso de Hollywood, como a Apple TV+ que contou com Anya Taylor-Joy e Miles Teller, que apresentaram novidades do novo filme da plataforma, Entre Montanhas, além do elenco principal da série Ruptura, integrado pelo astro Adam Scott, que reproduziu cinco minutos do primeiro episódio da segunda temporada para o público presente.

Outro destaque foi a MAX, streaming da Warner Bros, que promoveu em conjunto ao Cartoon Network um painel de comemoração pelos 10 anos da série brasileira Irmão do Jorel. A assistente de direção Emily Hozokawa, de São Caetano, destacou, juntamente com outros nomes da produção, como o próprio criador da série Juliano Enrico, as principais novidades sobre o universo da animação que conta com publicações de livros, participações especiais nos próximos episódios da série, além da confirmação da 6ª temporada. “É uma energia muito poderosa ver que a série (Irmão do Jorel) se comunica com tanta gente. Estamos ali, lado a lado com artistas e estúdios internacionais, e isso mostra o quanto a animação brasileira tem força e muito potencial”, disse ela.

Além dos painéis, outras estrelas de peso tomaram conta dos palcos do evento. Giancarlo Esposito, estrela de Breaking Bad, Daniel Sharman, conhecido por Teen Wolf e The Vampire Diaries, Misha Collins, que integra o elenco principal da série Supernatural, participaram de atividades interativas com os fãs, compartilhando histórias de bastidores e novidades sobre projetos futuros.

BRASIL

Já entre os talentos nacionais, Wagner Moura foi o grande homenageado da CCXP24 por sua contribuição ao cinema e à TV. No encerramento do segundo dia de evento, o artista revisitou momentos de Tropa de Elite, Ó Pai Ó e Narcos, e contou ainda com uma aparição surpresa de Alice Braga. Visivelmente emocionado, Moura compartilhou histórias pessoais e falou sobre o impacto do teatro em sua vida.

Distribuídos pelo pavilhão, grandes marcas estiveram presentes no evento por meio de estandes e ativações interativas. A TV Cultura, por exemplo, celebrou 55 anos com um espaço dedicado a programas icônicos, como Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó. O estande permitiu que visitantes revivessem a magia desses clássicos e interagissem com personagens como a Bruxa Morgana.

Já a Globo teve um estande comemorativo de 100 anos, a serem completados em 2025. A empresa marcou presença na 11ª edição da CCXP, levando suas principais apostas para o próximo ano com ativações temáticas com conteúdos de Vale Tudo, Guerreiros do Sol, Vermelho Sangue, BBB, Arcanjo Renegado e esporte.

No Artist’s Valley, mais de 550 criadores de quadrinhos e ilustradores tiveram a chance de mostrar seus trabalhos e interagir com o público. Nomes renomados como John Romita Jr., conhecido pelos seus anos de dedicação para a Marvel Comics, Chris Claremont, roteirista famoso principalmente por sua fase de 16 anos escrevendo histórias dos X-Men e Ivan Reis, quadrinista de São Bernardo que já esteve à frente de personagens como Superman e Lanterna Verde, participaram de painéis e sessões de autógrafos.

A edição da CCXP teve múltiplos palcos temáticos, como o Thunder, que recebeu anúncios de blockbusters, e o Ultra, que promoveu debates e workshops criativos. No Cosplay Universe, cosplayers competiram pelo título de melhor fantasia, celebrando a criatividade dos fãs.

A CCXP24 entregou momentos memoráveis ao misturar o melhor do entretenimento global com a valorização da cultura brasileira. Entre astros internacionais, lançamentos exclusivos e uma atmosfera vibrante, o evento reforçou por que é considerado um marco para fãs de cultura pop de todo o mundo. E para celebrar o fim do evento, a organização da CCXP confirmou no fim do domingo (8), a edição da CCXP25, entre 4 e 7 de dezembro, na São Paulo Expo.