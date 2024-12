Giovanni Vianna e estrelas do skate fazem exibição na Capital

O andreense Giovanni Vianna e outros nomes do skate, como Rayssa Leal e Nyjah Houston vão apresentar manobras nesta quinta-feira (11), a partir das 13h, no Vale do Anhangabaú, espaço da Capital frequentado por skatistas. O evento, intitulado SLS In Your City, faz parte da agenda do Super Crown, etapa final da SLS (Skate Street League), que acontece neste fim de semana.