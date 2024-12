Decisão do Copom é irresponsável, insana e desastrosa para o País, diz Gleisi

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), classificou como "irresponsável, insana e desastrosa para o País" a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que aumentou a taxa Selic em 1 ponto porcentual nesta quarta-feira, para 12,25%.

"Não faz sentido nem seria eficaz para evitar alta da inflação, que não é de demanda. Nem para melhorar a situação fiscal, muito pelo contrário. Esse 1 ponto a mais vai custar cerca de R$ 50 bilhões na dívida pública", afirmou Gleisi, na sua conta do X (antigo Twitter).

A petista criticou o BC por "ignorar o esforço e sacrifício do governo em tomar medidas fiscais, que já estão no Congresso, para limitar o crescimento da despesa." Atribuiu a decisão ao atual presidente, Roberto Campos Neto, que comandou a reunião do Copom pela última vez. O mandato dele acaba em 31 de dezembro.

"É o fecho da trajetória nefasta do bolsonarista Campos Neto no BC, responsável pela criminosa sabotagem à economia do país nos dois primeiros anos do governo Lula. Sufocou a economia e o crédito, e não cuidou da especulação com o câmbio, que era sua obrigação combater", disse Gleisi. "Já vai tarde, Campos Neto. Espero que seu terrorismo fiscal também seja suplantado daqui pra frente."