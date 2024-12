INSS abre processo seletivo de estágio no ensino superior, médio e técnico

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão com vagas de estágio de cadastro reserva para estudantes do nível superior, médio e técnico para atuação em cidades de todo o Brasil. Para participar do processo seletivo e verificar os requisitos e cursos de cada vaga, é necessário consultar e se inscrever no link abaixo, até às 12h do dia 15 de janeiro

Para acessar a inscrição, é necessário se cadastrar pelo site https://pp.ciee.org.br/vitrine/12795/detalhe. Também é possível consultar o regulamento em https://drive.google.com/file/d/1fPcxevoPsiKM8TCl_CCq4O9VkLAi-n_r/view.

De acordo com as informações de divulgação da vaga, os contratados para as vagas de nível médio e técnico receberão bolsa auxílio nos valores de R$ 694,36 por mês (para a jornada de 30h semanais) e R$ 486,05 por mês (para a jornada de 20h semanais) Para o ensino superior, a bolsa auxílio é de R$ 1.125,69 por mês (jornada de 30h semanais) e R$ 787,98 por mês (jornada de 20h semanais). Além disso, os estagiários contam ainda com R$10,00 de auxílio transporte por dia estagiado.