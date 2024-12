Ambiente externo segue desafiador e há dúvidas sobre postura do Fed, avalia BC

A avaliação do Comitê de Política Monetária (Copom) é de que o cenário externo segue desafiador e exigindo cautela por parte dos países emergentes, com destaque para a incerteza em relação aos próximos passos do Fed. O colegiado decidiu elevar a Selic de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano, indicando mais dois ajustes da mesma magnitude nos próximos encontros.

"O ambiente externo permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura econômica nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed", diz o texto.

Na avaliação da autoridade monetária, os bancos centrais das principais economias continuam determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, considerando o ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. "O Comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes", alerta o comunicado.