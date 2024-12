Em tratamento de câncer, Fabiana Justus celebra resultado de exames:Medula limpa

Na última terça-feira, dia 10, Fabiana Justus contou nas redes sociais que passaria por uma bateria de exames por conta de seu tratamento de câncer, e nesta quarta-feira, dia 11, a influenciadora de 38 anos de idade trouxe ótimas notícias aos seguidores e amigos.

Através dos stories do Instagram, Fabi celebrou escrevendo:

Saiu parte dos resultados! Medula limpa! Que continue assim para sempre! Amém!

A filha de Roberto Justus foi diagnosticada em janeiro com Leucemia Mieloide, passou por transplante de medula neste ano. Atualmente, não há mais sinais do câncer em seu corpo, no entanto, ainda recebe um medicamento de manutenção todos os meses.