Juliano Floss diz que Bruna Marquezine mudou a vida de João Guilherme: Nunca mais foi o mesmo

Revelações! Na noite da última terça-feira, dia 10, Juliano Floss recebeu a visita de João Guilherme em sua casa. Animado com a presença do amigo, o tiktoker gravou um vídeo ao lado do ator e acabou revelando um segredinho.

Segundo Juliano, João mudou muito após começar a namorar Bruna Marquezine:

- O João vai fazer uma sobremesa de marshmallow, uma larica para nós. Agora, ele é cozinheiro. Entrou uma mulher na vida dele que deixou os olhos dele brilhando, e ele nunca mais foi o mesmo, agora é um homem que cozinha, brincou Floss.

E não parou por aí! Juliano ainda disse:

- Bruna mudou a vida dele. Agora, ele vem na minha casa e cozinha.

Recentemente, durante uma entrevista a GQ, João Guilherme se derreteu pela namorada.

- Ela é uma mulher admirável, sempre admirei muito ela, pelo trabalho dela, e acho que por isso eu sou tão apaixonado, eu a admiro de várias maneiras.