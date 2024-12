Ainda no hospital, Viih Tube comemora um mês de Ravi: A única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus

Nesta quarta-feira, dia 11, Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, está completando seu primeiro mês de vida. Através das redes sociais, o casal homenageou o pequeno, que está internado desde o último dia 24 de novembro.

Com um clique em frente ao espelho, segurando o pequeno no colo, Viih Tube confessou que ainda não consegue falar muito, mas está agradecendo a Deus, o tempo todo, pela vida do herdeiro.

Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão! A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus! Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro.

E encerrou:

Meu peito ainda tá doendo de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar! Eu te amo tanto meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo além do seu mesversario hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta pra casa! Está perto eu sinto.

Além de Viih Tube, Eliezer também celebrou o primeiro mês do pequeno. O influenciador postou um vídeo com diversos momentos do bebê e se declarou:

1 mês de vida do nosso pequeno grande Ravi. Como é que pode neh, um ser humano tão pequeno ter tanta força e ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas temos que confiar nos planos dele, pq são sempre os melhores. Feliz 1 mês meu filho.

Eliezer ainda contou nos stories que Ravi irá ganhar uma festinha no hospital:

- Hoje o Ravi completa um mês de vida e a gente não vai comemorar como a gente achou que iria, como a gente gostaria, na verdade, mas a gente vai comemorar! A Viih está chegando com um bolinho, com docinho, tem chapéuzinho.