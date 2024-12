Nathalia Serra revela desafios de interpretar Ann-Margret em musical: - Uma mulher à frente de seu tempo

Nathalia Serra brilhou nos palcos do musical O Rei do Rock interpretando Ann-Margret, uma das grandes estrelas de Hollywood, conhecida como Elvis de saia e que atualmente tem 83 anos de idade. Em entrevista, a artista compartilhou detalhes do processo de mergulhar na personagem para a peça encerrou sua temporada no Rio de Janeiro com chave de ouro. A carioca ainda contou como foi se apresentar novamente no Rio de Janeiro e quais são seus planos futuros na carreira profissional.

Nathalia começa descrevendo o que representa para ela dar vida à Ann-Margret e como trabalhou para destacar as diversas facetas de uma figura tão complexa.

- Interpretar Ann-Margret em O Rei do Rock é uma honra e um desafio, por se tratar de uma artista completa, indicada ao Oscar, ganhadora de Grammys. Para mergulhar na personagem, mergulhei de cabeça, estudando sobre sua vida, assistindo a documentários e filmes, buscando entender suas múltiplas facetas. Ann Margret foi uma mulher à frente de seu tempo, destacando-se por sua vocação e competência como atriz, cantora e dançarina, e não apenas pela beleza. Meu desafio foi dar a ela o protagonismo merecido, sem cair em estereótipos, e poder colocar luz naquilo que o público sempre amou nela.

Em seguida, também revela qual foi o maior desafio do papel e aproveitou para exaltar a artista, que segue ativa no cenário da música.

- Meu maior desafio foi, sentir empatia e compreender que, naquela época, essa mulher, ocupando o papel de amante, pudesse acreditar genuinamente na possibilidade de uma relação saudável com ele, mesmo que ele deixasse a Priscilla. Hoje entendemos que quem faz com uma, faz com todas, mas acredito que, dentro do contexto da época, essa percepção era mais difícil. Foi uma experiência incrível mergulhar de cabeça na vida dessa mulher e artista tão singular. Vivi um mergulho criativo profundo, explorando todas as entrevistas, documentários, filmes e sua discografia. É inspirador ver como Ann-Margret, aos 83 anos, segue ativa e brilhando artisticamente.

O musical ganhou uma estreia no Teatro João Caetano, marcando o retorno da atriz aos palcos do Rio de Janeiro e criando um momento muito especial: receber familiares e amigos na plateia. Nathalia fala com muita alegria e entusiamo sobre como foi se apresentar na Cidade Maravilhosa.

- Eu estava morrendo de saudades de poder atuar em casa! Me mudei há seis anos para São Paulo, e voltei menos vezes do que gostaria para trabalhar, principalmente por conta do período pandêmico que vivenciamos. Não tem preço, poder receber na plateia a família, amigos e colegas de trabalho em peso! O público carioca é incrível, sempre disposto a se divertir e a rir. E, nesta temporada popular, com ingressos a cinco reais, tenho visto uma coisa muito especial: pessoas que estão conseguindo vir, e até trazer outras pessoas. Sinto que, pela primeira vez, estou realmente trazendo meu trabalho pra casa, e com um acesso mais democrático ao público.

Atuação

Ao trabalhar em musicais, Nathalia não apenas faz o processo de estudo dos personagens, como também passa por um preparo físico para entregar as cenas dinâmicas e coreografadas, além de precisar cuidar muito bem da voz para ter um canto saudável. Durante o bate-papo, ela descreve como é a rotina.

- Atuar em musicais exige um preparo de atleta de alta performance. O cuidado com a saúde, além da técnica vocal e corporal, precisa ser constante, e mantido ao longo de todo o ano por meio de aulas regulares para manter essa qualidade. É um preparo essencial não apenas para enfrentar audições cada vez mais acirradas, com profissionais extremamente qualificados, mas também para sustentar uma rotina intensa de trabalho, que pode incluir até oito sessões semanais, muitas vezes com dias de sessões duplas. Além disso, acredito que a busca principal seja alcançar maior constância nos trabalhos e garantir condições que estejam à altura dos investimentos necessários para manter essa qualidade técnica. É um desafio que exige disciplina, resistência e muito amor pelo ofício.

Refletindo sobre papéis para cinema, televisão e teatro musical, ela compara os desafios de cada um deles:

- Cada um desses trabalhos traz desafios únicos e especiais. No cinema e na TV, a pressão de estar diante das câmeras em alta definição, e de fazer parte de um produto que será visto por um grande público em veículos de massa, tem um peso significativo. Ali tudo está ampliado, o público consegue ver até seus poros do rosto, e a preocupação com cada micro detalhe de cada cena é imensa. No entanto, acredito que o desafio maior está no teatro musical. Estar em cima do palco por três horas seguidas, sem interrupções, e fazer de três a sete sessões por semana, incluindo dias com sessões duplas, exige uma resistência física e emocional imensa. O desgaste é grande, pois a entrega precisa ser constante e, muitas vezes, é preciso entregar cenas que exigem picos energia, mesmo após uma performance intensa. A intensidade e a exigência do teatro ao vivo, onde não há margem para erros ou repetições, realmente fazem esse tipo de trabalho ser desafiador de uma forma única.

Planos futuros

Mas o que vem por aí com o final da temporada de O Rei do Rock? A atriz conta que planeja retornar a trabalhos no setor audiovisual em 2025.

- Para 2025, espero dar continuidade à minha trajetória artística com novos desafios e oportunidades, especialmente no audiovisual, que é uma área que quero retomar. Apesar da correria e da incerteza que fazem parte da vida de um artista no Brasil, mantenho a expectativa de mais estabilidade e reconhecimento na profissão. Meu desejo é que tanto eu quanto meus colegas artistas possamos ser mais valorizados, com trabalhos constantes e remuneração justa, mantendo esse ciclo positivo com muitos sets e ribaltas.

Questionada sobre qual momento da sua carreira diria que foi o mais marcante e emocionante, Nathalia explica que se entrega completamente em todos os papéis, então seu personagem atual ou o mais recente é também o seu mais especial.

- Eu sou uma pessoa muito passional e me envolvo profundamente em todos os trabalhos que faço. Sempre sinto que o projeto em que estou trabalhando no momento é o meu melhor, ou aquele que será um divisor de águas na minha carreira. Esse sentimento é ainda mais forte porque esta é a minha primeira grande antagonista em uma obra. Estou colocando todas as minhas energias para que, assim como outros trabalhos importantes que já fiz, este seja especial e traga ainda mais visibilidade. Quero aproveitar essa oportunidade para entregar uma construção de personagem mais elaborada, rica em detalhes e cheia de camadas.

Momento de descansar e curtir a família!

Para finalizar, Nathalia fala sobre os planos para as comemorações de final de ano e aproveitará os feriados para ficar ao lado da família no Rio de Janeiro e já está ansiosa para curtir a praia.

- Essas festas de fim de ano serão um momento para descansar e recarregar as energias para 2025. Vou aproveitar o fim de ano ao lado do meu namorado, dos meus enteados e da minha família. Apesar de precisar muito de férias, meu foco está totalmente no trabalho. Vou ficar pelo Rio, curtindo a cidade e a praia, que é algo que sempre sinto muita falta, já que tenho emendados trabalhos em São Paulo. A praia é um dos meus refúgios favoritos, e mal posso esperar para aproveitar esse tempo perto do mar e das pessoas que amo.