Richarlison anuncia que será papai: Agora somos três

Olha só quem anunciou que será o mais novo papai do universo do esporte! Na última segunda-feira, dia 10, Richarlison compartilhou nas redes sociais que está esperando seu primeiro filho com Amanda Araujo.

O casal abriu um álbum de fotos repleto de cliques encantadores, que incluem o jogador da Seleção segurando um par de chinelinhos de bebê com as cores do Brasil e exibindo as imagens do ultrassom junto com a namorada. Na legenda, o craque escreveu:

Agora somos três.

Diversos famosos deixaram mensagens na sessão de comentários parabenizando Richarlison e Amanda pela gravidez. O perfil oficial do Tottenham Hotspur, time em que o atleta atua, escreveu:

Pombo júnior, fazendo referência ao apelido do jogador de futebol.

Já Neymar Jr. comentou com emojis de comemoração.