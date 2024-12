Trechos da Anchieta e Imigrantes registram lentidão nesta quarta-feira

Na Anchieta, o tráfego é lento entre os km 13 e 10, além do trecho entre os km 19 e 17. Já na Imigrantes, a lentidão ocorre entre os km 16 e 14. Nos demais trechos de ambas as rodovias, a situação é de tráfego normal.

De acordo com a Ecovias, o sistema opera em esquema 5x5, com três faixas disponíveis na Imigrantes sentido capital e duas no sentido litoral. Na Anchieta, são duas pistas no sentido São Paulo e duas no sentido litoral.

A concessionária informou que a operação é reflexo da normalização do sistema, sem registros de incidentes relevantes até o momento.