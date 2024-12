Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, à espera de possíveis estímulos na China e de CPI nos EUA

Por André Marinho*

São Paulo, 11/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, em meio à esperança por mais medidas de estímulo econômico na China. Investidores operaram em compasso de espera pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, nesta manhã.

Autoridades chinesas discutem o cenário econômico na Conferência Central de Trabalho Econômico, encontro anual que começa hoje. Na última segunda-feira, o principal órgão político do país sinalizou intenção de adotar uma política fiscal "mais proativa" e uma postura monetária "moderadamente frouxa" em 2025.

Neste cenário, o índice Xangai Composto encerrou a sessão com valorização de 0,29%, a 3.432,49 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,76%, a 2.090,92 pontos. Por outro lado, o Hang Seng cedeu 0,77% em Hong Kong, a 20.155,05 pontos

O Julius Baer prevê que os mercados acionários chineses avançarão no horizonte de seis a 12 meses, diante da disposição de Pequim de manter o apoio econômico. "Mas o caminho é incerto, à medida os investidores avaliam o apoio à política interna em contraponto às políticas comerciais desfavoráveis dos EUA", pondera o banco, em referência às ameaças de tarifas pelo presidente eleito americano, Donald Trump.

Entre outras praças, o índice Kospi subiu 1,02% em Seul, a 2.442,51, e manteve a gradual recuperação após o baque causado pela lei marcial temporária decretada pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, na semana passada. Apesar disso, a crise política segue em andamento, depois que o ex-ministro da Defesa do país, Kim Yong-hyun, tentou suicídio na prisão, de acordo com investigadores.

O índice Nikkei, de Tóquio, teve marginal variação positiva de 0,01%, a 39.372,23 pontos, limitado pelas especulações de que o Banco do Japão (BoJ) pode voltar a aumentar juros, após aceleração da inflação no atacado.

Na contramão, o Taiex, de Taiwan, cedeu 0,96%, a 22.903,63 pontos, em meio a tensões com a China. Na Oceania, o S&P/ASX 200 perdeu 0,47%, a 8.353,60 pontos, em Sydney.

Contato: andre.marinho@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires