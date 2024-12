Taka é homenageado com Medalha Legislativa de Mérito na Câmara de Diadema

Em uma sessão solene realizada na noite de hoje (10), a Câmara Municipal de Diadema prestou homenagens a lideranças que se destacaram pelo serviço à comunidade. O prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB) foi um dos homenageados da noite, recebendo a Medalha Legislativa de Mérito.

A sessão foi realizada a pedido do vereador Cabo Angelo (MDB), que também foi um dos homenageados. A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, lideranças políticas e a comunidade local a fim de reconhecer atuações e contribuições ao município.

“Receber esta Medalha Legislativa de Mérito é uma honra imensa. Compartilho este reconhecimento com todos que, assim como eu, trabalham diariamente para construir uma cidade mais justa, segura e solidária. Essa homenagem me inspira a continuar trabalhando por Diadema com ainda mais dedicação e compromisso”, afirmou Taka.