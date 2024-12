GCM de Ribeirão Pires realiza Operação Bairro Seguro

Com intenção de reforçar a segurança da cidade em época de férias, quando muitos dos moradores viajam, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires vai realizar a operação Bairro Seguro, que tem previsão para iniciar ainda nesta semana.

A ideia é que a Guarda reforce as rondas pelos bairros, principalmente no período noturno, na intenção de evitar assaltos e furtos a veículos e residências. As rondas ocorrerão em diversas áreas do município e deverão seguir por todo o período de férias.

As rondas deverão ocorrer também durante os fins de semana. Segundo a Prefeitura, o comando da GCM de Ribeirão Pires, entretanto, não divulgará local, data ou horário das operações Bairro Seguro, justamente para utilizar o fator surpresa contra suspeitos que estejam planejando algum tipo de crime.

“Queremos manter a ordem e a segurança dos munícipes e das residências dos moradores de Ribeirão Pires”, declarou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

Em paralelo à operação Bairro Seguro, a Guarda de Ribeirão também está fiscalizando linhas de pipa, contra a utilização de cerol e da linha chilena, que são proibidas por lei. Outra importante ação que está nas ruas é a Operação Skap, que vistoria os escapamentos de motos contra barulhos que podem incomodar os moradores da cidade.